ホテルや旅館に宿泊した際に課される宿泊税について、香川県琴平町の検討委員会は1人1泊につき200円での実施が望ましいと町に答申しました。 【写真を見る】琴平町が検討する宿泊税1人1泊につき200円での実施が望ましいと検討委員会が町に答申【香川】 きょう（5月1日）、検討委員会の長山委員長から、片岡町長に答申書が手渡されました。答申では宿泊税を1人1泊につき200円が望ましいとし、12歳未満と小中学校、高校などの修