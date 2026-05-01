souta（Vo/Gt）とrent（Dr/Cho）による双子のミクスチャーロックデュオ Tyrkouazが、東阪ツーマンツアー『MULTI PLAY 3』東京公演のセットリストプレイリストを公開した。 （関連：【ライブ写真】Tyrkouaz、東阪ツーマンツアー『MULTI PLAY 3』東京公演の模様） 『MULTI PLAY 3』はTyrkouazがリスペクトするアーティストを迎えて行われたツーマン企画。大阪公演はthe bercedes m