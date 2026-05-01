TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマに起用されているNakamura Hakのデビューシングル「ただ美しい呪い」のMVが公開された。 参考：原菜乃華主演ドラマ『るなしい』メインビジュアル公開60秒トレーラー＆場面写真も 『とんがり帽子のアトリエ』は、講談社『モーニング・ツー』で連載中の白浜鴎による人気コミックをアニメ化した魔法ファンタジー。アニメ&#