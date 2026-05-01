社会福祉法人みそのが運営する児童養護施設・聖園子供の家は4月20日、公式サイトを更新し、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸（27）が2026年2月に同施設を訪問したことを報告した。山本は約1時間にわたり、児童養護施設や地域で困窮する子どもたちの現状と課題について説明を受け、さまざまな質問をするなど、社会的養護への高い関心を示したという。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投