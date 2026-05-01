卓球五輪メダリストの平野美宇（25）が4月24日、自身のInstagramを更新。伊藤美誠（25）、加藤美優（27）との貴重な幼少期ショットを公開し、話題を呼んでいる。 【画像】「女優さんかと」阿部詩、M-1での清楚な”水色ブラウス＆スカート”姿に反響！「ビジュ優勝」「銀河系最強可愛い」 「青春を感じた時間でした」というコメントと共に投稿されたのは、幼い頃の平野、伊藤、加藤が並んだ3ショット。3人は体を寄せ