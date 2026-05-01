フランス代表のエース、キリアン・エムバペの立場は、もはや安泰ではないのかもしれない。ウスマンヌ・デンベレとマイケル・オリーセの台頭を受け、フランス国内では攻撃陣のリーダー交代を求める声が上がっているという。フランスメディア『RMC Sport』が、この白熱する議論を伝えた。北中米ワールドカップの開幕まで２か月を切るなか、ディディエ・デシャン監督が嬉しい悲鳴が上げている。チャンピオンズリーグ準決勝第１