【その他の画像・動画等を元記事で観る】 幾田りらが、5月3日21時より、2022年放送の『MTV Unplugged: Lilas Ikuta』ライブ映像をYouTubeにて公開する。 ■2022年放送の『MTV Unplugged: Lilas Ikuta』ライブ映像をYouTubeにて公開 幾田りらは、2026年5月より開催する3年ぶりのソロツアー『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』を記念して、自身のYouTubeチャンネルにて過去のライブ映像を配信する「『幾田りら LIVE T