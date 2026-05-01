【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5人組ネイチャーポップバンド・スーパー登山部のセルフタイトルとなる初のアルバム『スーパー登山部』のリリース日が6月3日に決定。収録内容およびジャケット写真が解禁された。 ■再生ボタンを押せば、そこはもう稜線の上に居るかのよう 本作は、これまでのスーパー登山部の全楽曲をパッキングした、まさに“スーパー