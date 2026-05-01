5月1日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■変更―――――――――――――― クリエイト・レストランツ・ホールディングス [東証Ｐ]決算月【2月】5/1発表（場中） 株主優待券の対象店舗に「テコナベーグル」「鹿児島華蓮 銀座店」を追加。 株探ニュース