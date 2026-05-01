●海外勢が4週連続、個人も2週連続でともに買い越す 東証が1日に発表した4月第4週(20日～24日)の投資部門別売買動向(現物)によると、半導体関連株が相場を牽引して日経平均株価が前週末比1240円高の5万9716円と3週連続で上昇し、史上初めて一時6万円大台に乗せたこの週は、海外投資家が4週連続で買い越した。買越額は7842億円と前の週の9977億円から減少したものの高水準が続いた。海外投資家は先物の投資部門別売買動
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