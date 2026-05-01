中国スポーツメディアの懂球帝によると、競泳男子自由形の五輪金メダリスト、孫楊（スン・ヤン）をめぐり、SNS上にこのほど、2018年に上海体育学院（現上海体育大学）の博士課程に入学した経緯について疑問の声が寄せられた。それによると、上海体育学院が18年1月にホームページで公表した申請-審査制博士研究生採用候補者リストでは、運動人体科学専攻の採用候補者は7人となっていて、孫の名前はなかった。しかし同年5月に