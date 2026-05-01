今、うなぎが安いんです。お得なセールをしているお店を取材してきました。外はカリッと、中はフワッ。香ばしく焼かれた絶品うなぎ。「おいしい。国産っていうから臭みがない」東京・杉並区にあるうなぎ専門店。人気メニューは国産うなぎを贅沢に1匹使った鰻丼です。通常2200円ですが、日曜日は1400円！「行きたくなる。普通にごはん食べていても、軽く1000円を超えちゃう」なぜ、800円も値引きできるのでしょうか？鰻のやどき秋