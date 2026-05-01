「阪神−巨人」（１日、甲子園球場）阪神・佐藤輝明内野手が五回の打席でカウントを勘違い。球審の白井審判員、マウンドの巨人・田中将大に呼び止められる珍場面があった。五回１死。２−２からの７球目が外れ、佐藤輝が一塁へ歩きかけた。マウンドの田中将は声を出して呼び止め、球審の白井審判員も手招きして合図した。結局、９球目で空振り三振となった。珍場面に、ＳＮＳも反応。「マー君の戻れ戻れのジェスチャー好き