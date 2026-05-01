4月28日、タレント・ほしのあきがInstagramを更新。年齢を感じさせない若々しいビジュアルが話題を呼んでいる。《ブーツだと暑いかなーと思ってスニーカー合わせ》こうつづったほしのは、膝上丈のミニワンピースから細い美脚をのぞかせた動画を投稿。ノースリーブの肩口からも、すらっとした腕が伸びている。カジュアルな服装もあいまって、とても49歳には見えない若々しさだ。コメント欄では、絶賛する声が相次いだ。《あきち