水俣病の公式確認から70年となる5月1日、水俣市主催の慰霊式と同じ時刻。不知火海をのぞむ水俣市の乙女塚では、患者団体が慰霊祭を開きました。行政の慰霊式より早い1981年から続くもので、ことしで46回目です。 乙女塚には水俣病で亡くなった人たちの遺品が納められていて、参列した70人以上が焼香し、手を合わせました。坂本しのぶさん（69）は、公式確認の年に生まれた胎児性患者です。かつて、歩いて登ることができていた