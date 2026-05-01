■バレーボールSVリーグチャンピオンシップ 準々決勝（1日、愛知・岡崎中央総合公園総合体育館）【日程一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突男子のチャンピオンシップが開幕し、2戦先勝の準々決勝の第1戦はレギュラーシーズン（RS）3位のジェイテクトSTINGS愛知が同6位の東京グレートベアーズをセットカウント3ー0（25ー21、25ー22、25ー20）で下し、準決勝