元SPEEDの上原多香子が、思わぬ場所で近影を公開し、世間の驚きを集めている。「4月29日、上原さんが沖縄在住のタレント・嫁ニーさんのInstagramに登場したんです。嫁ニーさんは、『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）の出演をきっかけにブレイクしたタレントで、製麺所や飲食店などを経営する実業家としても活躍している人物です。29日のInstagramでは、嫁ニーさんの製麺所が監修した『島辛そば』発売から1年がたったことが