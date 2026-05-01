現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が1日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。中日監督時代に選手、監督としてともに戦った“ミスタードラゴンズ”立浪和義氏について思い出を語った。PL学園を春夏連覇に導いた主将で、1987年のドラフトで中日から1位指名を受けて入団。鳴り物入りの新人時代を知る落合氏は「立浪をどうするんだろうと思ったら、宇野（