１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」に出場し、話題となったいーたろの近影が話題となった。現在はＤＪなどの活動を行っているが、この日の投稿ではメガネにセンター分け姿を披露し、「あれ！？今日いつものいーたろじゃない！って言われたセンター分け巻きどう？あり？」と綴った。グッと大人びた姿に、コメント欄などでは「ありやなー可愛すぎる」「めちゃくちゃあり！しか