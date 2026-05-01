「今は着られるサイズのものを着る」第1子妊娠中の“みちょぱ”こと池田美優が、映画『プラダを着た悪魔2』のイベントにドット柄スカート姿で登場。妊娠中の衣装選びのポイントについて語った。“みちょぱ”こと池田美優○みちょぱ、雑誌文化の衰退に寂しさ「どこの世界もそうなんだなって」みちょぱは4月30日、都内で行われた映画『プラダを着た悪魔2』(公開中)の公開前夜祭イベントに、押切もえ、神田愛花とともに登場した。同作