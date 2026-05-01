世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチボクシングの世界スーパーバンタム級（55.3キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が1日、東京・後楽園ホールで前日計量に臨んだ。井上が55.3キロ、中谷が55.1キロでともに一発パス。決戦前のボディがお披露目されると、井上の仕上がりに驚愕の声が相次いだ。先に中谷がクリアし、引き締まった肉体で力こぶを作った。続けて井上も