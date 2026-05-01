ニューギングループ主催の「eリコリス・リコイル プレミアファン試打会」が4月19日、都内の「TODAホール&カンファレンス東京」で開催。4月6日より全国導入されている同名遊技機を体感できる無料イベントとして、1,150人のファンが集まった。「eリコリス・リコイル プレミアファン試打会」では「はじめてのパチンコ講座」も行われた○パネル展示や撮影会などが実施会場内には、スマパチ『リコリス・リコイル』のパネル展示や、