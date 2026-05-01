真実に、あと一歩まで近づいたはずだった。追い続けてきた“あの日”の断片が、ようやく一人の男へとつながる。だが、その口は固く閉ざされたまま――。兄弟はそれでも前に進むしかない。その矢先に起きた、ひとつの死。なぜ被害者は逃げなかったのか。残された違和感が、新たな闇の入口を静かに開いていく。『田鎖ブラザーズ』第3話より(C)TBSスパークル／TBS○動き出す新たな事件――交錯する“過去”と“現在”5月1日に放送さ