自分が定年を迎えたあとの生活を、考えたことはありますか。人は役目を手放したとき、想像以上に大きな喪失感を抱くことがあるものです。今回は、筆者の友人・E子の、仕事一筋だった夫が定年後に見せた変化と、息子のひと言をきっかけに再び前を向き始めたエピソードをご紹介します。 仕事一筋の夫