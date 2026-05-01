高度な技術力で「ギリギリ役に立つ」を生み出す、令和のオモシロ発明家『カズヤシバタ (KAZUYA SHIBATA)』をご紹介します。高度な技術力で「ギリギリ役に立つ」を生み出す、令和のオモシロ発明家『カズヤシバタ (KAZUYA SHIBATA)』今週のピックアップ『【発明】コーン缶スープを綺麗に飲むための装置「つぶつぶトルネード」を作りました！ #shorts』――まずは簡単に自己紹介をお願いしますカズヤシバタさん：「『カズヤシバタ (KA