元日本テレビの脊山麻理子アナウンサーが4月30日、自身のインスタグラムを更新。同月8日に迎えた誕生日を報告した。 【写真】座ってるだけなのに妖艶どこを見たらいいのか困っちゃう 「4月も終わりですね♡あっという間でした♡」と書き出した脊山アナ。「4月8日にお誕生日を迎えました♡」と伝え、「カウントダウンは仲良しの女の子たちに囲まれて幸せもの♡」と祝福に感謝した。 アップし