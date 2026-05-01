俳優のイアン・サマーホルダー(47)と女優のニッキー・リード(37)夫妻が、事業の失敗により、数千万円規模の負債を抱えていたことを明らかにした。ドラマ「ヴァンパイア・ダイアリーズ」などで知られるイアンは「詐欺」により、人生が一転していたというが、妻のニッキーが家庭の安定を取り戻すのに大きな支えとなってくれたと称えている。 【写真】苦境を支えた妻と借金まみれだった当時