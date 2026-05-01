MINA、SANA、MOMO TWICEの日本人メンバーからなるMISAMO（MINA、SANA、MOMO）が１日、都内で行われた「RIM loves MISAMO Ambassador & Pop-up Launch Event」に登壇した。ジンズ（JINS）の姉妹ブランド「RIM（リム）」のブランドあバサダーに就任。それを記念し、期間限定ストア「RIM loves MISAMO POP-UP STORE」を⼤阪と東京２都市でオープンする。 この日３人は、お気に⼊りの「RIM」のアイウエ