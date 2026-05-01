『ポケットモンスター音楽祭』（テレビ東京系）が、5月15日18時55分より放送されることが決定した。【写真】『ポケットモンスター音楽祭』ロゴビジュアル『ポケットモンスター 赤・緑』の誕生から30周年。この記念すべきアニバーサリーイヤーに、『ポケットモンスター音楽祭』が開催される。本番組では、5月22日スタートのテレビアニメ『ポケットモンスター』リコとロイの冒険の新章主題歌をはじめ、歴代オープニング＆エン