◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（１日・エスコンフィールド）日本ハムの万波中正外野手が、セーフティースクイズを決め、貴重な追加点を生んだ。２点リードの４回、郡司の四球とレイエスの左前打などで１死一、三塁とすると、続く万波がプッシュ気味にセーフティースクイズ。これが投手と一塁手の間を抜く絶妙なバントとなり、適時内野安打で１点を追加した。今季はここまで、ベンチが仕掛けての得点が少なかっただけに