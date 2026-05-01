オリジナルグッズ作成サービス「UP-T」を展開する丸井織物株式会社は4月28日、都内で「UP-T×AKB48 Group新CM発表会」を開催。AKB48をはじめとする48グループ6組30名と、西村博之氏が出演する新TVCMがお披露目された。取締役大曽根遼氏挨拶最初にアップティー株式会社の取締役・大曽根遼が登場。「自分で好きなデザインをしたTシャツを着たいという需要は間違いなく上がっています。今はオリジナルを作る人は15人に1人くらいかもし