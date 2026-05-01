女優の桜井日奈子がウエディングドレス姿を披露し、ファンをうっとりさせている。１日にインスタグラムで「テレビ朝日『余命３ヶ月のサレ夫』今夜第２話の放送です見て欲しいけど、見て欲しくなくて、見て欲しいです」と告知し、オフショットをアップ。ウエディングドレス姿などが公開された。この投稿にファンからは「全部の写真美しすぎる」「かわいい」「ドキッ、、、」「ドレス素敵ですね」「ずっと見ていたい！」とい