歌手・俳優の渋谷すばるが26日、大阪・NHK大阪ホールにてツアー『渋谷すばる ASIA TOUR 2025-2026「Su」』のファイナル公演を開催。同公演のオフィシャルレポートが届いた。【ライブ写真多数】ファイナルならではの熱いステージ！渋谷すばる NHK大阪ホール公演の模様■オフィシャルレポート昨年11月に上海から始まった『渋谷すばる ASIA TOUR 2025-2026「Su」』が、4月26日、NHK大阪ホールでついにファイナルを迎えた。最新作