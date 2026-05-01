◇プロ野球 セ・リーグ 阪神ー巨人(1日、甲子園球場)阪神の先発・村上頌樹投手は5回5失点で降板となりました。中5日で先発マウンドを迎えた村上投手。初回を三者凡退の立ち上がりとします。しかし2回は突如崩れ、四死球で無死満塁のピンチ。ここで打席に迎えた平山功太選手には、3球連続でボールとすると、その後2ストライクまで追い込むも、6球目のストレートをセンターにはじき返され2点の先制を許しました。さらに3回にも、先頭