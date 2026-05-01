お笑いタレントの大山英雄の父親が３月に亡くなっていたことが１日、分かった。大山が自身のＳＮＳで、「先月父が亡くなり、４９日も終わりました」と報告。「去年母も亡くなっていてもう両親がいないんだと寂しく思ってましたところ、ふと、実家をＧｏｏｇｌｅマップで検索したら、親父が映っていました」とまさかの発覚があったことを明かした。「なんか笑けて来ました。まるで映画花束みたいな恋をしたみたいです。おもろ