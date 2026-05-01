3人組ボーカルグループ「ベリーグッドマン」が1日、配信シングル「おかん〜yet〜(Major Debut 10th Anniversary Ver.)」をリリースした。同曲は4月からスタートしたメジャーデビュー10周年企画として、1年間毎月セルフカバー楽曲を配信リリースするプロジェクトの第2弾となる。併せて、YouTubeでミュージックビデオ（MV）も公開。同グループと同じ事務所所属のシンガー・ソングライターわかまつごうが、映像クリエーター「若松剛速