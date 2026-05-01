伊東歌詞太郎が、ビルボードライブ3会場をまわるツアーを8月より開催する。 （関連：イトヲカシの「ルーツ」となっている楽曲は？伊東歌詞太郎＆宮田“レフティ”リョウが大いに語る） 『JPOP』と名付けらた本ツアーは、JPOPシンガーである伊東歌詞太郎がジャズへのリスペクトを込めて歌う、ジャズ編成での特別公演となる。なお、大阪、東京での開催は今回が初となる。 チケットは、5月2