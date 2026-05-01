温かい食事を囲みながら世代を超えた交流の場となっている「こども食堂」。一目で場所が分かるマップが完成し、5月1日お披露目されました。県内85か所の「こども食堂」がどこにあるかを記した「能登・金沢・加賀こども食堂MAP」。かなざわっこnikoniko倶楽部喜成清恵代表「寄付したいけどどこにしたらしいかわからないという問いに対して答えたい思いでMAP化しました」制作したのは、こども食堂「かなざわっこnikoniko倶楽部」など