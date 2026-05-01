Jリーグは5月1日、2026−27シーズンのAFCクラブ競技会の出場枠について発表した。Jリーグクラブがアジアの頂点をかけ、各国の強豪と鎬を削るAFCクラブ競技会。今シーズンは惜しくも優勝を逃したものの、FC町田ゼルビアがAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）決勝に進出したほか、ガンバ大阪がAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝に駒を進め、日本時間17日にアル・ナスルと対戦する。来シーズンのACLEは出場クラブ数が