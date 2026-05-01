ことし2月に閉館した劇団四季の｢名古屋四季劇場｣。新たな劇場が1日にお披露目されました。 【写真を見る】劇団四季 “名古屋の新劇場”公開！座席などは再利用 約100席増やすも“舞台の見やすさ”にこだわり ｢MTG名古屋四季劇場｣ 熱田区に新たに誕生した、劇団四季の｢MTG名古屋四季劇場｣。1日、その内部が公開されました。 座席数は中村区にあった以前の劇場から約100席増えましたが、どの席からでも舞台が見やすくなるようこだ