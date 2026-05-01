記者会見する「ジャパン・ソサエティー」のジョシュア・ウォーカー理事長＝1日、東京都内米国最大の日米交流団体ジャパン・ソサエティーのジョシュア・ウォーカー理事長は1日、東京都内で記者会見した。イラン攻撃などを巡って米国と距離を取る動きが各国に広がり、米国でも混乱がある中、日本は高市早苗首相がトランプ大統領と頻繁に連絡を取って関係を強め、同盟を主導して関係を「管理する必要がある」と語った。ウォーカー