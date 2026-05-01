サッカー日本代表『最高の景色を 2026』オフィシャルアンバサダーのJI BLUEが歌う公式テーマソング「景色」のミュージックビデオが5月1日18時に公開された。サッカー日本代表『最高の景色を 2026』の公式テーマソングとなるこの楽曲のキャッチコピーは、“みせてくれ、その景色。”。「最高の景色」を目指してFIFAワールドカップ2026に挑むSAMURAI BLUE（日本代表）の背中を押す応援ソングとなっている。本日公開されたミュ