平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は初日を終えた。初日11Rの特選は俊敏に3番手を奪った郡司浩平（35＝神奈川）が捲り、和田が続いて地元ワンツー。3着の山口までが準決フリーパスとなる4日目11Rのゴールデンレーサー賞進出を決めた。開会式で選手宣誓も務めた郡司は「体の感じがいいし、思った以上にリラックスして走れている。結果も出てさらに良かった」と好感触。最後は「あと3走しっかり集中して走る」と締めた。