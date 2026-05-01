岐阜市が老舗料亭に土地と建物の明け渡しを求めた裁判で、岐阜地裁は料亭側に明け渡しを命じる判決を言い渡しました。 【写真を見る】老舗料亭｢萬松館｣の土地・建物の明け渡しを求めた裁判料亭側に明け渡し命じる判決 これまで「萬松館」立ち退きに応じず料亭代理人「控訴については依頼者と相談」 判決などによりますと、金華山の麓にある老舗料亭｢萬松館｣は、明治時代に寄付された土地と建物を岐阜市が所有し、戦後は料亭