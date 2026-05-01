米Microsoftは4月30日（現地時間）、ASUSとのコラボレーション製品「ROG Xbox Ally」における新機能として、これまでWindows標準として搭載がささやかれてきた超解像機能「Auto SR」のリリース導入を発表した。Microsoft Auto SRがROG Xbox Allyでリリース！ Ryzen AI Z2搭載のNPUを使う超解像機能ROG Xbox Allyシリーズで利用できるようになるWindowsの先進機能。Auto SRがROG Xbox Ally XでXbox Insiders向けにプレビュー版が公