メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市に本社を置く名鉄バスで、「東海地方初」の新人運転手がデビューしました。何が東海地方初なのでしょうか？ デビューしたのはアッザム・アル・アンタルさん(30)ら、インドネシア国籍の男性3人です。 3人は外国人労働者の在留資格である「特定技能制度」に自動車運送業が追加されたことを受け、2025年8月に入社しました。 大型二種免許の取得や接客の研修などを経