【モデルプレス＝2026/05/01】TWICE（トゥワイス）の日本人ユニット・MISAMO（ミサモ）がブランドアンバサダーを務めるファッションアイウエアブランド「RIM BY JINS」の期間限定ストア「 RIM loves MISAMO POP-UP STORE」記念イベントに登壇。それぞれが夢中になっていることを明かした。【写真】TWICEサナ、ミニ丈ワンピで美脚披露◆MISAMO、“目がねぇ”と思うことは？MISAMOはミナ（MINA）、サナ（SANA）、モモ（MOMO）からな