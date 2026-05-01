激動の時代、単なるリフレッシュではなく、心身が生まれ変わるような浄化を旅に求めたい。そこで提案したいのが、日本各地のパワースポットや聖地と、極上のサウナをセットで巡るひとり旅。神聖な空気に触れて心を整え、サウナの熱と水風呂で体を解放すれば、聖地×サウナの相乗効果で最強のご自愛タイムに！ デトックス・ジャーニーへ出かけよう。記事監修（サウナ情報）野田クラクションべべーサウナビルダー。長野県野尻湖にあ