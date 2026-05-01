韓国スキンケア好きの間で話題のnumbuzinから、気軽に試せるトライアルキットが新登場。透明感ケアとエイジングケア、それぞれの魅力をぎゅっと詰め込んだ2種類のセットは、毎日のスキンケアをワンランクアップさせたい方にぴったりです。旅行やお試し用にも使いやすいサイズ感で、今の肌悩みに合わせたケアが始められるのも嬉しいポイント。新しい美肌習慣を、この春スタートしてみませんか？♡ 透明感を叶える5番ラ