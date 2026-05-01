◇パ・リーグロッテ―西武（2026年5月1日ZOZOマリン）ロッテの先発・広池康志郎は何度も何度も風に帽子を飛ばされた。ZOZOマリンは強風が吹き荒れ、スコアボード上部に掲げられた3匹の鯉のぼりもちぎれんばかり。最大で風速15メートルと表示された。広池は帽子を飛ばされるほどの強風の中、初回2死三塁でネビンに左翼線に二塁打を運ばれて先制点を献上。3回2死ではそのネビンにソロ本塁打を浴び、4回2死満塁からは西